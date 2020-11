Hvala, profesorji Gorenjski glas Na takole prisrčen način so se svojim profesorjem na Gimnaziji Kranj zahvalili tamkajšnji dijaki. Vrata glavnega vhoda v šolo so polepili z ljubeznivimi in spodbudnimi sporočili, v katerih so se jim zahvalili za ves trud in motivacijo tudi v teh...

