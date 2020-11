V četrtek, 26.11. naj bi se zgodil naslednji nasilni protest! – Aleš Hojs sinoči potrdil, da je pred topnews.si Notranji minister Aleš Hojs je sinoči ob predstavitvi novih ukrepov dejal, da bodo v primeru petkovih protestov ukrepali tako, kot so ukrepali vse te spomladanske in poletne mesece. Kot je ocenil Aleš Hojs so bili vsi ti protesti, ki so se odvijali vključno s četrtkovim, nezakoniti. Vsi so kršili odloke, je sinoči dejal Hojs, ki […]

