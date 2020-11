Kako sta Zdravko Počivalšek in Tomaž Gantar “trenirala” enotnost in od kod Jožetu P. Damijanu 46 gla topnews.si Predsednik SMC Zdravko Počivalšek in minister za zdravje Tomaž Gantar sta danes v nekaj minutnem razmaku najprej zanikala informacijo o domnevnem sporu, da naj bi se sprla okrog zaostrovanja ukrepov. Zadeva bi verjetno minila brez pozornosti, če tega ne bi naredila s popolnoma istimi besedami na Twitterju. Govorice o domnevnih trenjih okoli strožjih ukrepov med […]

Sorodno











































Oglasi