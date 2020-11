Jože P. Damijan snubi Fajonovo, Bratuškovo, Mesca in Šarca, a zanj so le žalitev za intelekt! Nova24TV “V vednost vsem članom strank SD, Levica, LMŠ in SAB. Za kandidata za vodenje vlade v levi koaliciji ustavnega loka Jožeta P. Damijana je članstvo v stranki žalitev za intelekt. Pa vi vidite kako in kaj …” je zapisal Twitter uporabnik Primož Bohinc po tistem, ko se je v debato zapletel z Damijanom, ki bi […] The post Jože P. Damijan snubi Fajonovo, Bratuškovo, Mesca in Šarca, a zanj so le žalitev ...

Sorodno















Oglasi