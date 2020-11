Zaradi zaostrovanja epidemije novega koronavirusa zdaj tudi Avstrijce čaka ponovno popolno zaprtje države.Astrijski mediji poročajo o vrsti strogih omejitev, ki bodo v veljavi od 17. novembra do 6. decembra. V prvi vrsti bo drastično omejena svoboda gibanja in druženja, zapirajo se tudi vse nenujne trgovine. Stroge omejitve gibanja, ki so doslej veljale le ponoči, bodo od torka podaljšane na ves dan.