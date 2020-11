Original ali ‘photoshop’? Polemika na družbenih omrežjih o tem, koliko privržencev je bilo na protes topnews.si Konec minulega tedna se je v Washingtonu na trgu Freedom Plaza blizu Bele hiše zbralo več deset tisoč podpornikov Donalda Trumpa, ki so vzklikali “še štiri leta” in “ustavite krajo”. Zahtevali so ponovno štetje glasov in trdno verjamejo, da je resnični zmagovalec Trump. Amazing! https://t.co/RMOa4jKZwA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020 No, these […]

