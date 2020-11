(VIDEO) Jelinčič postavil “nov cenik” za prestop v novo koalicijo – Zahteva, da mu “pripeljejo Sharo topnews.si Skratka, zadeva ne pije vode, pravi Jelinčič in dodaja: “Ne vem kaj bi mi ponudili za kaj takega. Prvič, to bi mi morali ponuditi ne vem koga, da mi pripelje Sharon Stone, pa še ene tri take. Pa še eno ‘kišto’ denarja s petimi, šestimi ali sedmimi milijoni evrov. Pa še takrat bi premisli. One […]

Sorodno









Oglasi