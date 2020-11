Komisija za človekove pravice SAZU vladi očita zlorabo epidemije 24ur.com Arbitrarno sprejemanje ukrepov, avtokratska in prepogosta represivna ravnanja, s katerimi se v zadnjih mesecih srečujemo v Sloveniji, ne prispevajo k zajezitvi pandemije covida-19, pač pa javnost odvračajo od podpore sicer potrebnim in nujnim ukrepom, opozarjajo v Komisiji za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

