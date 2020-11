Kako so določeni aktivisti okrnili ugled SAZU z enostranskim in politikantskim napadom na vlado, ugl Demokracija “Izjava komisije se v bistvu politikantsko pridružuje napadom na Vlado RS, kakršnim smo te dni nenehno priča v osrednjih medijih na čelu z RTV Slovenija, s tem pa enostransko in povsem neprimerno posega v dnevno politiko, prispeva k razdoru med ljudmi in s tem škodi ugledu SAZU. Vsekakor je Slovenska akademija znanosti in umetnosti po mojem mnenju z objavo te izjave Komisije za človekove pravice n ...

Sorodno































































Oglasi