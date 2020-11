Luis Suarez pozitiven na novi koronavirus, v angleški ligi 'rekordni' teden 24ur.com Pri testiranjih na novi koronavirus so v preteklem tednu v elitni angleški nogometni ligi odkrili kar 16 pozitivnih testov. V preteklih sedmih dneh so testirali 1207 nogometašev in drugih članov klubov, med njimi pa ni bilo igralcev, ki so se zaradi reprezentančnih obveznosti razkropili po celem svetu. Tudi tokrat vodstvo tekmovanja ni sporočilo imen okuženih, vsi pozitivni pa morajo v 10-dnevno ...

