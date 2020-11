Kek izenačil rekord in sporočil: Pustite me, da uživam Sportal "Opozorili smo nase in na to, da je nogomet še vedno v Sloveniji," je uvrstitvi v B ligo narodov povedal Matjaž Kek, ki je do novega uspeha na klopi reprezentance prišel ravno na dan, ko je praznoval 11. obletnico uvrstitve na svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki. Z remijem proti Grkom (0:0) je izenačil tudi rekordni niz neporaženosti Srečka Katanca iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002. Trenutno je pri številki osem.

Sorodno



































Oglasi