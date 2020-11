Točke štejejo zdaj in potem Primorske novice Slovenski nogometaši so proti Kosovu resda prejeli prvi zadetek v letu 2020, a so pred jutrišnjim gostovanjem v Grčiji še utrdili svoj položaj v boju za prvo mesto v skupini C3 lige narodov in uvrstitev v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022.

Sorodno







































































Oglasi Omenjeni Grčija

Kosovo Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Zdravko Počivalšek

Josip Iličić

Tomaž Gantar