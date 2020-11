Delodajalci zaposlenim ne verjamejo, da so se okužili na delovnem mestu 24ur.com Sindikat zdravstva in socialnega varstva člani množično obveščajo, da jim delodajalci ne verjamejo, da so se z novim koronavirusom okužili na delovnem mestu, in ne želijo izpolniti ustrezne prijave. Opozarjajo, da je to neprimerno, in pozivajo k ustreznejši ureditvi izplačil nadomestil plače v primeru okužbe na delovnem mestu. Predstojnica inštituta za medicino dela Metoda Dodič Fikfak medtem opo...

