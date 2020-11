V sredo so po vladnih podatkih v Sloveniji ob opravljenih 6806 testih potrdili 2064 okužb z novim koronavirusom, kar je 51 več kot v torek. Umrlo je 45 bolnikov s covidom-19, dva več kot v torek. V bolnišnicah so jih zdravili 1238, od tega na intenzivni negi 205, kar je manj kot dan prej, 78 pa so jih odpustili v domačo oskrbo, je objavila vlada.