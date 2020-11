Dopoldne bo še deževalo, nato se bo začelo jasniti SiOL.net Danes bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, dopoldne bo še rahlo deževalo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

