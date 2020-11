V enem tednu so v tej državi potrdili kar milijon okužb SiOL.net Center za nadzor nad boleznimi (CDC) je Američanom zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom, pa tudi hospitalizacij in smrti zaradi covida-19, odsvetoval potovanja ob zahvalnem dnevu. Pozval jih je, naj praznujejo v krogu družine. V ZDA so v tednu dni potrdili milijon okužb z novim koronavirusom, samo v četrtek skoraj 186.000.

