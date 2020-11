BioNTech in Pfizer bosta v ZDA zaprosila za odobritev svojega cepiva proti covidu-19 24ur.com Nemško biotehnološko podjetje BioNTech in ameriški farmacevtski velikan Pfizer sta sporočila, da bosta pri ameriškem uradu za hrano in zdravila (FDA) zaprosila za odobritev uporabe svojega cepiva proti covidu-19 v nujnih primerih. S tem bosta postala prva, ki bosta za to zaprosila v ZDA.

