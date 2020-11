Ministrstvo za zunanje zadeve doniralo računalnike in monitorje za šolanje otrok in mladostnikov na Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je danes, 20. novembra 2020, simbolno predal tipkovnico g. Matjažu Ugovšku, predstavniku prostovoljne organizacije Društva za trajnostni razvoj Duh časa, v katerem se že od decembra 2011 ukvarjajo z zbiranjem rabljene računalniške opreme. V društvu vso računalniško opremo, ki jo zberejo, pripravijo za uporabo in podarijo posameznikom in družinam v stiski ter neprofitnim organizacijam.

