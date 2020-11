Minister dr. Logar na videozasedanju Sveta za zunanje zadeve o pomenu multilateralizma in razmerah v Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes udeležil videozasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve. Ministri so razpravo posvetili dvema osrednjima temama, multilateralizmu in razmeram v Palestini. Glede prve so se strinjali, da ima Unija politično, ekonomsko in finančno moč, da sooblikuje učinkoviti multilateralni red, ki je najboljši okvir za soočanje z globalnimi izzivi sodobnega časa.

