Minister dr. Logar z zunanjim ministrom Araújom o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar in brazilski minister za zunanje zadeve Ernesto Araújo sta v današnjem pogovoru preko avdio-video povezave potrdila tradicionalno dobre odnose med državama in obojestranski interes za njihovo nadaljnjo krepitev.

