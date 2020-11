Tudi na Južnem Tirolskem so se odločili za množično testiranje na novi koronavirus Demokracija Na Južnem Tirolskem so danes začeli množično testiranje prebivalcev na novi koronavirus. Italijanski mediji poročajo o dolgih vrstah pred mesti za odvzem vzorca. Do 10. ure se je testiralo več kot 24.000 ljudi, na novi koronavirus jih je bilo pozitivnih skoraj 600.

