V Avstriji več kot 6000 novih okužb z novim koronavirusom, v Srbiji zaostrujejo ukrepe 24ur.com V Avstriji število dnevnih novih okužb z novim koronavirusom ostaja stabilno. V zadnjih 24 urah so potrdili 6611 novih okužb, nekoliko se je povečalo število oseb na intenzivni negi. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili največ okužb z novim koronavirusom doslej, in sicer 3573. od nedelje tam veljajo strožji ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Na Slovaškem bodo v 500 občinah ta ...

Sorodno













































































































































































































































































































































Oglasi