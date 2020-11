Vrh EU preko videokonference o boju proti pandemiji in blokadi svežnja za okrevanje Demokracija Voditelji članic EU bodo danes na virtualnem zasedanju nadaljevali razpravo o usklajevanju boja proti pandemiji novega koronavirusa. Razpravljali bodo tudi o svežnju za spoprijem Evrope z gospodarskimi in socialnimi posledicami pandemije, potem ko sta Madžarska in Poljska v začetku tedna blokirali bistvena dela tega svežnja.

