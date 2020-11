Epidemija močno vpliva tudi na trg dela, zato so se mnogi zaposleni iz različnih razlogov znašli v stiski. Pojavljajo se nejasnosti glede dolžnosti in pravic zaposlenih, govori pa se tudi o porastu števila kršitev delovne zakonodaje. Zaposleni lahko pojasnila in pomoč med drugim poiščejo pri sindikatu, prijavo pa lahko vložijo tudi neposredno.