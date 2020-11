NIJZ prejel in razdelil dodatnih 20.000 odmerkov cepiva proti gripi Dnevnik Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že prejel in razdelil dodatnih 20.000 odmerkov cepiva proti gripi, so na inštitutu pojasnili za STA. Ocenili so, da bo to cepivo večinoma namenjeno rizičnim skupinam. A naročila za to skupino so lahko...

Sorodno





















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Jelko Kacin

Ana Bucik

Meta Hrovat