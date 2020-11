Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že prejel in razdelil dodatnih 20.000 odmerkov cepiva proti gripi, so pojasnili za STA. Ocenili so, da bodo izvajalci cepivo porabili za rizične skupine, ki so že bile naročeni na cepljenje. A naročila za to skupino so lahko izpolnili le delno, saj so bile razpoložljive količine bistveno manjše od povpraševanja.