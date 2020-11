Jeseničani do še druge zmage v dveh dneh, pokleknil tudi Lustenau Ekipa Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v srečanju alpske lige ugnali Lustenau s 6:3 (0:0, 4:2, 2:1) in tekmeca prehiteli na lestvici.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno















Oglasi