Jeseničani s težavami do zmage nad Bregenzerwaldom Dnevnik Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali Bregenzerwald po kazenskih strelih z 2:1 (0:0, 0:0, 1:1; 1:0). Jeseniški hokejisti so prejšnji teden končali dolgo obdobje brez tekem bodisi zaradi okužb z novim koronavirusom pri...

Sorodno











































































































































Oglasi