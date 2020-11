Jeseničani v dveh dneh do dveh zmag SiOL.net Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v petek po hudem boju po kazenskih strelih premagali Bregenzerwald, v soboto pa v zgoščenem programu Alpske lige obračunali še z Lustenauom. Z Bregenzerwaldom, enim najskromnejših moštev sezone, so se železarji namučili in zmagali šele po kazenskih strelih, Lustenau pa so dan kasneje premagali veliko bolj zanesljivo.

