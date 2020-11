Evropska rokometna zveza (EHF) je danes sporočila, da so danski prireditelji od svoje vlade dobili zeleno luč za organizacijo ženskega evropskega prvenstva med 3. in 20. decembrom v Herningu in Koldingu. Novico so z navdušenjem sprejeli v slovenski reprezentanci, ki je v močno zdesetkani postavi začela priprave v Laškem.



