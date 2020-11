Karel Erjavec, ali so bili vaš stari oče, njegov brat in vaš stric »sodelavci fašizma in nacizma« Časnik O 1.000 evrov povprečne pokojnine, ki jo je obljubljal Karl Erjavec, ni ne duha ne sluha. Spoštovani g. Karel Erjavec, dovolite mi, da kar javno nadaljujeva dialog, ki ga nisva zaključila poleti leta 2005. Takrat sem pripravljal besedilo o usodi treh vaših bližnjih sorodnikov, ki so jih umorili partizani. Gre za vašega starega očeta Karla, njegovega brata Franca in Karlovega sina, vašega strica Ka ...

Sorodno























Oglasi Omenjeni DeSUS

Karl Erjavec

pokojnine

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Karl Erjavec

Tomaž Gantar

Tadej Pogačar

Kevin Kampl