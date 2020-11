Jože Dežman: Karlu Erjavcu so partizani umorili starega očeta, njegovega brata in strica – sodelavce Reporter »Ne bo držalo, kar zatrjuje Karl Erjavec, da je njegov oče šel v Belgijo kot ekonomski emigrant,« nam je v pogovoru dejal zgodovinar in muzealec Jože Dežman. Erjavčev oče ni hotel služiti v Jugoslovanski ljudski armadi in je raje ilegalno pobegnil v tujin

Sorodno























Oglasi