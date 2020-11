Pivčeva v pismu Erjavcu: Svojo nesposobnost skrivate za ideologijo in vašim tako imenovanim bojem pr Govori.se Nekdanja predsednica DeSUS Aleksandra Pivec se je med dopisnim kongresom stranke v odprtem pismu ostro odzvala na nagovor kandidata za predsednika Karla Erjavca. Njemu in začasnemu zastopniku DeSUS ter ministru Tomažu Gantarju med drugim očita, da dajeta prednost ideologiji. Gantarju nalaga odgovornost za razmere v zdravstvu in ga poziva k odstopu.

Sorodno



























Oglasi