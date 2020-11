Iz Rusije so sporočili, da je njihovo cepivo Sputnik V glede na novo analizo podatkov klinične študije 95-odstotno učinkovito. Izračune so naredili na podlagi podatkov, zbranih po 42 dneh od cepljenja s prvim odmerkom, so danes v skupnem sporočilu za javnost zapisali ministrstvo za zdravje, proizvajalec Gamaleja in ruski sklad za investicije.