V Italiji v zadnjem dnevu 853 smrtnih žrtev covida-19 Dnevnik V Italiji so v zadnjem dnevu zabeležili 853 smrtnih žrtev covida-19, kar je največ v drugem valu in tretje najvišje število od začetka pandemije. Več umrlih so našteli le 27. in 28. marca, ko je življenje izgubilo 969 oz. 889 ljudi. Po podatkih...

