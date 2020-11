V Nemčiji nameravajo ob božiču omejiti druženje na deset ljudi, na Hrvaškem napovedali zaostrovanje 24ur.com Vlade vseh 16 nemških zveznih dežel so se dogovorile o smernicah za omejitev socialnih stikov ob božiču. Glede na dogovor bo med 23. decembrom in 1. januarjem dovoljeno zbiranje do desetih ljudi, kar je še enkrat več kot v preostanku decembra. Informacijo o cepljenju je na novinarski konferenci potrdil avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober, ki je še dodal, da bodo najprej cepili cepili ...

