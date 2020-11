Telekom Slovenije je odprl prvo prevzemno točko po sistemu »Naroči in odpelji« Demokracija Telekom Slovenije je na Vojkovi ulici v Ljubljani odprl prvo prevzemno točko po sistemu drive-in, ki jo je poimenoval »Naroči in odpelji«. Na prevzemni točki lahko uporabniki kar iz avta prevzamejo mobitel ali drugo terminalsko opremo, za nakup katere so se predhodno dogovorili, pa tudi naročniško dokumentacijo za sklenitev oz. podaljšanje naročniškega razmerja, kartice SIM, dogovorijo se lahko za ...

