Telekom Slovenije je odprl prvo prevzemno točko po sistemu »Naroči in odpelji« Računalniške novice Telekom Slovenije je na Vojkovi ulici v Ljubljani odprl prvo prevzemno točko po sistemu drive-in. Uporabniki se za prihod na prevzemno točko »Naroči in odpelji« vnaprej dogovorijo, izdelki z vso potrebno dokumentacijo pa so pripravljeni, tako da je prevzem hiter, enostaven in varen.

