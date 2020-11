Če iz avta lahko prevzamemo hamburgerje, zakaj ne bi še pametnih telefonov? SiOL.net V obdobju, ko so zaradi epidemioloških ukrepov v Sloveniji zaprte tudi tehnične trgovine, uvaja Telekom Slovenije možnost prevzema nakupov in urejanja naročniških razmerij na prvi slovenski prevzemni točki mobilnih operaterjev po načelu "drive-in", ki so jo danes odprli v Ljubljani.

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana

Telekom Slovenije

Telemach Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Tanja Fajon

Bojana Beović

Andrej Šircelj