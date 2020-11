Poslanec NSi obsodil ravnanje Zlatka in ošvrknil opozicijo #video SiOL.net "Dejanja provokatorjev in celo v zadnjih dneh napadi na zdravstveno osebje so zavržena in obsojanja vredna. Nekateri so to v državnem zboru obsodili toda isti se s temi provokatorji družijo in jih snubijo za podpise proti Slovenski vojski," je na današnji izredni seji državnega zbora opozoril poslanec Jožef Horvat is vrst NSi.

