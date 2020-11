Ob ponovni razglasitvi epidemije novega koronavirusa so vrata za obiskovalce zaprle kulturne ustanove, zaprla pa so se tudi koncertna prizorišča in kinodvorane. Prav tako so zaprte knjigarne, edina izjema so knjižnice, ki pa delujejo pod spremenjenimi pogoji. Kulturne ustanove zato svojo ponudbo širijo na splet.