S cest na Bovškem bodo danes odstranili vse snežne plazove #video SiOL.net Potem ko so pristojne službe v nedeljo zvečer na cesti od Bovca do Trente, ki jo je zasul plaz, omogočili prevoz za interventna vozila, danes odstranjujejo sneg in širijo vozišče. Za ves promet naj bi cesto odprli predvidoma danes do večera, je povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Bovec Edi Melinc.

