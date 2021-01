Spodbudne novice iz Doma starejših občanov Ajdovščina Primorske novice V Novi Gorici so danes opravili 125 hitrih testov, pozitivnih je bilo 17 (13,6 odstotkov). V Ajdovščino pa je na hitro testiranje prišlo 52 ljudi, pozitiven rezultat jih je prejelo pet (9,6 odstotkov). V Tolminu in Idriji danes niso izvajali množičnega hitrega testiranja, bo pa to občanom na voljo jutri, sporočajo iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko. Goriška je sicer glede na zadnje sedemdnevne statistične podatke na vrhu slovenskih statističnih regij po pojavnosti okužb.

