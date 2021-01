Plaz pri Mlinarici so prebili danes, do Vasi na Skali pa bodo prišli jutri Primorske novice Danes okoli 14. ure so se prebili tudi skozi snežni plaz pri Mlinarici, s čimer je urgentna oskrba zagotovljena za celotno trentarsko dolino. Uradno državna cesta ni odprta. Do vasi na levem bregu Soče Vas na Skali z 12 prebivalci naj bi cesto odprli jutri. V primeru stiske bi ljudem hitro pomoč zagotovili s peš prehodom prek plazu.

