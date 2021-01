Iličićev soigralec in prijatelj Gomez se seli k Sevilli 24ur.com Argentinski nogometaš Alejandro Gomez bo kmalu sklenil prestop v Sevillo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Gomez, soigralec in prijatelj slovenskega reprezentanta Josipa Iličića pri italijanski Atalanti, bo v torek opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo s klubom iz Andaluzije.

