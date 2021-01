Papu Gomez zapustil Bergamo in podpisal za Sevillo RTV Slovenija Argentinski nogometaš Papu Gomez, ki je bil od leta 2014 eden izmed zaščitnih znakov uspehov Atalante in njen kapetan, se je iz Bergama preselil k Sevilli. Podpisal je pogodbo do leta 2024.

Sorodno



Oglasi