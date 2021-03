“O svobodi in demokraciji nam ne bodo pridigali z našim denarjem preplačani birokrati, ki so bili rojeni v blagostanje. Prav tako ne bomo nikoli pristali, da nas samooklicani varuhi svobode cenzurirajo,” je v odzivu poudaril premier Janez Janša potem, ko so na Planet TV razkrili, da je predsedujoča razpravi o medijih in novinarjih v Sloveniji Sophie in’ t Veld, samovoljno umaknila videoposnetek,