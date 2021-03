Minulo soboto so tudi na Destrniku izvedli čistilno akcijo, ki so jo poimenovali „Z glavo v naravo“. Na njej je sodelovalo preko 250 občanov, lovsko društvo in mnoga druga društva. Stanje, ki so ga našli ob cestah je daleč od zadovoljivega, a vendar so hvaležni slehernemu posamezniku, ki se je udeležil čistilne akcije. Čistilno akcijo “Z glavo v naravo” so na Destrniku ocenili kot zelo uspešno, s ...