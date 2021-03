Poročilo Policijske uprave Celje: ponedeljek, 29. 3. 2021 (pijana koroška voznica se je zagozdila že Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so občani poklicali 901. 214 klicev je bilo interventnih, pet nujnih. Cestni promet V zadnjih treh dneh so obravnavali dve prometni nesreči s hudimi poškodbami in triintrideset prometnih nesreč z materialno škodo. Prvo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so v petek okoli desetih dopoldne obravnavali v avtocest ...

