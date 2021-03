Poročilo Policijske uprave Celje: sreda, 31. 3. 2021 (nasilje v družini, kolesarske nesreče, kraja z Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 300 klicev občanov. 72 klicev je bilo interventnih, eden nujen. Cestni promet Včeraj so obravnavali sedem prometnih nesreč. V treh so se poškodovali kolesarji. Trem voznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo, so zasegli vozila. V Celju se je v popoldanskih urah huje poškodovala 55-letna kolesa ...

